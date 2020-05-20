20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Elmander ve Riera'ya çifte görev

Galatasaray'da yeni sezonda Fatih Terim'in yardımcılıklarına Elmander ve Riera'nın getirilmesi bekleniyor. Galatasaraylı eski futbolcular, takıma genç yetenekler kazandırmada kilit rol oynayacak.
20.05.2020
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