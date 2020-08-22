22 Ağustos 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'da Belhanda belirsizliği

Galatasaray'da Belhanda belirsizliği sürüyor. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'ın talip olduğu Faslı oyuncunun yüksek maaş talebi transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.
22.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Galatasaray 5 hazırlık maçı yapacak Galatasaray 5 hazırlık maçı yapacak 22.08.2020
Fatih Terim sessizliğini koruyor Fatih Terim sessizliğini koruyor 22.08.2020
Galatasaray'da Belhanda belirsizliği Galatasaray'da Belhanda belirsizliği 22.08.2020
Belhanda ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu Belhanda ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu 21.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da Lemina bilmecesi Galatasaray'da Lemina bilmecesi 21.08.2020
Feghouli indirimi kabul etti Feghouli indirimi kabul etti 21.08.2020
Galatasaray'da Seri harekatı Galatasaray'da Seri harekatı 20.08.2020
Monaco'dan Galatasaray'a sürpriz öneri Monaco'dan Galatasaray'a sürpriz öneri 20.08.2020
G.Saray'dan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak atağı! G.Saray'dan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak atağı! 20.08.2020
Fatih Terim ile çalışmak paha biçilemez "Fatih Terim ile çalışmak paha biçilemez" 19.08.2020
Falcao ailesi Aslan Park'ı gezdi Falcao ailesi Aslan Park'ı gezdi 19.08.2020
Galatasaray'da Babel çıkmazı Galatasaray'da Babel çıkmazı 19.08.2020
Cengiz'den Başkan Erdoğan yorumu! Spora müthiş hakim Cengiz'den Başkan Erdoğan yorumu! "Spora müthiş hakim" 19.08.2020
Cengiz: Teknik ekip Lemina'yı istiyor Cengiz: Teknik ekip Lemina'yı istiyor 18.08.2020
Cengiz: Mensah'ı aramadık o bizi aradı Cengiz: Mensah'ı aramadık o bizi aradı 18.08.2020
Mario Lemina'da işlem tamam Mario Lemina'da işlem tamam 17.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çifte stoper bombası! Diego Lugano devrede
Galatasaray'dan dev transfer atağı! Lemina olmazsa...
Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Yıldız isim İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'a Koita şoku! Kasımpaşa...
Fenerbahçe idmanına Mame Thiam damgası! Tüm dikkatleri üzerine çekti
Altay Bayındır'dan flaş Erol Bulut yorumu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör