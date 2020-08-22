Fatih Terim sessizliğini koruyor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarının ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Fatih Terim, yaklaşık bir aydır hiçbir açıklama yapmadı. Tecrübeli hocanın özellikle Mert Hakan Yandaş ve Bernard Mensah transferleriyle ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.

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