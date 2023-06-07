Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek A Spor canlı yayınında açıkladı! Mauro Icardi takımda kalacak mı?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor canlı yayınına katıldı. Başkan Özbek, 90+1 programında Ender Bilgin, Erman Toroğlu ve Levent Tüzemen'in sorularını yanıtladı. Başkan Özbek, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin transferi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in sözleri... | Galatasaray haberleri
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