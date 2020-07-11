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Galatasaray'da başarısızlığın faturası 450 milyon TL

Şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray'ı mali açıdan zorlu bir dönem bekliyor. Sarı-kırmızılı kulübün finans ekibinin yeni sezon için öngördüğü zarar yaklaşık 450 milyon TL.
11.07.2020
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