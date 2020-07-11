Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı Çin'den gelen o mikrop durdurdu

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacakları mücadele için Ankara'ya giden Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Galatasaray'ı Çin'den gelen o mikrop durdurdu." dedi.

ABONE OL