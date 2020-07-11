Galatasaray 7 haftadır kazanamıyor

Galatasaray, son haftalarda inanılması zor bir düşüş yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, son 7 haftada hiç galibiyet alamazken tam 17 puan kaybetti. Galatasaray'ın ilk 2 şansı da kalmadı.

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