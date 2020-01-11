11 Ocak 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da Babel'den sonra 4 ayrılık birden!
Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda ayrılık sinyali verildi. İlk olarak Ryan Babel'i Ajax'a kiralayan Galatasaray, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Mariano ve Nagatomo ile de yollarını ayıracak.
11.01.2020
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