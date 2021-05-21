21 Mayıs 2021, Cuma
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Galatasaray'da ayrılıkları açıkladı! 3 futbolcu...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımda kimlerin kalacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan açıkladı. Özcan, " Şener Özbayraklı, Lınnes ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzatılmayacak. Arda ve Ömer Bayram ile ise sözleşme uzatma kararı alındı." dedi. (GS spor haberleri)
21.05.2021
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