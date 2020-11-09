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Galatasaray'da Arda Turan'dan 9 yıl sonra gelen gol

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla olan gol hasretini Demir Grup Sivasspor önünde bitirdi. Maçın 48. dakikasında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk golünü kaydetti. Arda, sarı-kırmızılı formayla son golünü 2011'de atmıştı.
09.11.2020
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