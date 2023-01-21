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Galatasaray'da Antalyaspor maçında sol bekte kim oynayacak?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar kazanarak ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkarmak isterken, A Spor yorumcusu Savaş Çorlu bu maçı değerlendirdi. Çorlu, "Sol bekte ben yine yerli kontenjanından dolayı Emre Taşdemir'i bekliyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

21 Ocak 2023 | 10:05
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