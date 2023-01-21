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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Yel kayadan toz alır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Berat Töreni'nde açıklamalarda bulundu. PFDK kararlarına değinen ve gündeme dair konuşan Özbek, "Galatasaray'ın büyük taraftarı en büyük korkuları. Biz kaya gibi Türk futbolunda varız. Yel kayadan toz alır. Biz Türk futbolu için adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

21 Ocak 2023 | 10:57
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