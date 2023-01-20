Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan A Spor'a açıkladı! Torrent'e tazminat ödenecek mi?
Galatasaray eski teknik direktörü Domenec Torrent'in sarı-kırmızılara açtığı dava sürüyor. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, dava ile ilgili soru işaretlerini A Spor canlı yayınında giderdi. İşte Can Natan'ın açıklamaları. | Galatasaray haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
05:42
Metin Öztürk A Spor'a konuştu! Torrent'e tazminat ödenecek mi? 20 Ocak 2023 | 12:00
00:52
"Maçın mutlak favorisi..." 20 Ocak 2023 | 12:00
00:51
"Okan Buruk'un kariyer zirvesi" 18 Ocak 2023 | 12:00
01:31
"G.Saray'da yedek oyuncu ayrımı yok" 18 Ocak 2023 | 12:00
01:11
İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesi son durum 17 Ocak 2023 | 12:00
05:11
Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması! 17 Ocak 2023 | 12:00
02:24
"Sezon sonuna kadar kalırsa..." 17 Ocak 2023 | 12:00