Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi dikkat çeken görüntü

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, maç için Antalya'ya hareket ederken, yardımcı antrenör Selçuk İnan ile futbolcular Fernando Muslera, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu havalimanına takımdan ayrı olarak geldi.

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