Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili çarpıcı yorum! "O kadar kötüydü ki..."

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçını Son Sayfa programında değerlendirdi. Demir, "O kadar kötü bir maçtı ki hakeme bile gerek kalmadı. Hakemi tartışacağımız bir şey yok." dedi.

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