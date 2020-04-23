23 Nisan 2020, Perşembe

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Galatasaray'da 23 Nisan coşkusu

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk Telekom Stadı'nda İstiklal Marşı'nı yayınlayarak kutladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evlerimizin pencerelerinde, balkonlarında gururla okuduğumuz İstiklal Marşımız, Türk Telekom Stadyumu'nda da yankılandı" ifadelerine yer verildi.
23.04.2020
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