Galatasaray'da 23 Nisan coşkusu

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk Telekom Stadı'nda İstiklal Marşı'nı yayınlayarak kutladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evlerimizin pencerelerinde, balkonlarında gururla okuduğumuz İstiklal Marşımız, Türk Telekom Stadyumu'nda da yankılandı" ifadelerine yer verildi.

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