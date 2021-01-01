Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması geldi! "Hayati tehlikesi bulunmuyor"

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui, evinde verdiği yılbaşı partisi sırasında elinde havai fişek patladı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp bir açıklama yayınlayarak "Oyuncunun bilinci yerinde ve hayati tehlikesi bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

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