01 Ocak 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması geldi! "Hayati tehlikesi bulunmuyor"

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui, evinde verdiği yılbaşı partisi sırasında elinde havai fişek patladı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp bir açıklama yayınlayarak "Oyuncunun bilinci yerinde ve hayati tehlikesi bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
01.01.2021
ABONE OL

DİĞER
Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak "Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak" 01.01.2021
G.Saray'dan Omar açıklaması! Hayati tehlikesi bulunmuyor G.Saray'dan Omar açıklaması! "Hayati tehlikesi bulunmuyor" 01.01.2021
Mehmet Özcan: Omar'ın durumu ciddi Mehmet Özcan: Omar'ın durumu ciddi 31.12.2020
Galatasaray'da 2020 yılı böyle geçti! Galatasaray'da 2020 yılı böyle geçti! 31.12.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Transfer müjdesini verdi! G.Saray'dan 2 takviye birden Transfer müjdesini verdi! G.Saray'dan 2 takviye birden 31.12.2020
Falcao transferiyle ilgili çarpıcı yorum! G.Saray gövde gösterisi yaptı ama... Falcao transferiyle ilgili çarpıcı yorum! "G.Saray gövde gösterisi yaptı ama..." 31.12.2020
Diego Costa transferi bitti "Diego Costa transferi bitti" 31.12.2020
Flaş Diego Costa iddiası! Türkiye'ye gelirse... Flaş Diego Costa iddiası! "Türkiye'ye gelirse..." 30.12.2020
Aytaç Kara'dan G.Saray için fedakarlık! Aytaç Kara'dan G.Saray için fedakarlık! 29.12.2020
Ender Bilgin: Falcao giderse kendi şartlarıyla gider Ender Bilgin: Falcao giderse kendi şartlarıyla gider 29.12.2020
Emre Bol'dan flaş Diagne ve Falcao iddiası! Emre Bol'dan flaş Diagne ve Falcao iddiası! 28.12.2020
Usta yorumcudan övgü dolu sözler! Keşke herkes... Usta yorumcudan övgü dolu sözler! "Keşke herkes..." 27.12.2020
Toroğlu'ndan G.Saraylı oyuncuya flaş sözler! Futbol sahtekarı Toroğlu'ndan G.Saraylı oyuncuya flaş sözler! "Futbol sahtekarı" 26.12.2020
Arda’nın varlığı bize çok büyük bir enerji veriyor "Arda’nın varlığı bize çok büyük bir enerji veriyor" 26.12.2020
G.Saray'ın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? G.Saray'ın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? 26.12.2020
Fatih Terim maçı tribünden daha iyi okuyor "Fatih Terim maçı tribünden daha iyi okuyor" 26.12.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte 2020'de değerini en çok artıran yıldızlar!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş Diego Perotti sözleri! Sözleşmesindeki o madde...
Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Cimbom imzayı attırıyor
Fenerbahçe'de açıklama geldi! Diego Perotti ve Ozan Tufan...
2021 Yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılacak? Büyük ikramiye ne kadar? İşte tüm detaylar...
Galatasaray'dan yeni yılda sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör