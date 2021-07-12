12 Temmuz 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'a Yunanistan'da skandal muamele!
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a gitti. Gitmeden önce tüm prosedürleri yerine getiren sarı-kırmızılılar, buna rağmen Atina Havalimanı'nda skandal bir muamele gördü. 2 saat havalimanında bekletilen sarı-kırmızılı ekipten ayrıca yeni PCR testleri istendi. Galatasaray bu gelişme sonucunda "Test sonuçlarımız kabul edilmediğinden, bulunduğumuz yerdeki lounge hizmetlerinden yararlanamıyoruz. Uçuş için gerekli prosedürler hazırlanana kadar kapıda bekleyeceğiz." açıklaması yaptı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
12.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın Transfer Gündemini Değerlendirdi! Dorukhan Toköz, Kartal'da Kalacak mı?
- Muslera PSV maçında oynayacak mı?
- Ergin Aslan: "Avrupa'da Başarı Elde Edemezsek Ligin Bir Önemi Kalmayacak" / A Spor - Spor Ajansı
- Mehmet Topal Beşiktaş'ta!
- G.Saray'a Yunanistan'da skandal muamele!
- Güvenç Kurtar: "Ver Bana Bir Kulüp, Transfer Nasıl Yapılır Sana Göstereyim!" / A Spor / Spor Gündemi
- Galatasaray'da transferlerde son durum ne?
- G.Saray'a Yunanistan'da skandal muamele!
- Galatasaray'a Yunanistan'da skandal muamele!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası