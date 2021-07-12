Galatasaray'a Yunanistan'da skandal muamele!

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a gitti. Gitmeden önce tüm prosedürleri yerine getiren sarı-kırmızılılar, buna rağmen Atina Havalimanı'nda skandal bir muamele gördü. 2 saat havalimanında bekletilen sarı-kırmızılı ekipten ayrıca yeni PCR testleri istendi. Galatasaray bu gelişme sonucunda "Test sonuçlarımız kabul edilmediğinden, bulunduğumuz yerdeki lounge hizmetlerinden yararlanamıyoruz. Uçuş için gerekli prosedürler hazırlanana kadar kapıda bekleyeceğiz." açıklaması yaptı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL