Galatasaray'a verilen penaltı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 79. dakikada Wilfried Zaha'nın yerde kalması sonucu kazandığı penaltı pozisyonunu yorumladı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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