Erman Toroğlu'dan flaş Kasımpaşa - Galatasaray maçı yorumu! "Yumruk atacakken yumruk yersen..."
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu ,"İlk 15 dakika Galatasaray çok etkili başladı. Kimin fizik mücadelesi yetecek 70. dakikadan sonra belli olacak. İkisi de yumruk atacak ama yumruğu atarken yumruk yersen kötü olur." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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