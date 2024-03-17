GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş açıklama! "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz"
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Timur, Fenerbahçe'nin yabancı hakemle ilgili açıklamalarına çarpıcı bir yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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