11 Ocak 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'a rakip çıktı! Milan İrfan Can Kahveci için devreye girdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci'yi istediğini dile getirmişti. 25 yaşındaki oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A ekiplerinden Milan, İrfan Can için devreye girdi ve oyuncuyu sezon sonuna kadar izlemeye karar verdi. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Yalçın Ayhan aktardı.
11.01.2021
ABONE OL

DİĞER
İtalyan devi İrfan Can için devreye girdi İtalyan devi İrfan Can için devreye girdi 11.01.2021
G.Saray İrfan Can Kahveci'yi almak istiyorsa... "G.Saray İrfan Can Kahveci'yi almak istiyorsa..." 10.01.2021
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Net kırmızı kart Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Net kırmızı kart" 09.01.2021
Erman Toroğlu: Kimse bunu bilerek yapmaz Erman Toroğlu: Kimse bunu bilerek yapmaz 09.01.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Terim: İrfan Can, Visca, Onyekuru'yu istiyoruz Terim: İrfan Can, Visca, Onyekuru'yu istiyoruz 09.01.2021
İşte Galatasaray'daki transfer gelişmeleri! İşte Galatasaray'daki transfer gelişmeleri! 09.01.2021
Toroğlu'ndan flaş G.Saray yorumu! Tarihi fark olur Toroğlu'ndan flaş G.Saray yorumu! "Tarihi fark olur" 09.01.2021
Türk halkının desteğine minnettarım "Türk halkının desteğine minnettarım" 09.01.2021
Emre Kılınç'ın cezası onandı Emre Kılınç'ın cezası onandı 09.01.2021
Galatasaray genç stoperin peşinde Galatasaray genç stoperin peşinde 09.01.2021
Galatasaray'da rota İrfan Can Kahveci Galatasaray'da rota İrfan Can Kahveci 09.01.2021
Aslan çıkış arıyor Aslan çıkış arıyor 09.01.2021
Galatasaray Luyindama ile ipleri kopardı Galatasaray Luyindama ile ipleri kopardı 07.01.2021
Galatasaraydan flaş transfer kararı! Arda Turan... Galatasaraydan flaş transfer kararı! Arda Turan... 07.01.2021
Galatasaray orta sahasının ihtiyacı Seri değil "Galatasaray orta sahasının ihtiyacı Seri değil" 07.01.2021
Canlı yayında açıkladı! Sadece Onyekuru yetmez Canlı yayında açıkladı! "Sadece Onyekuru yetmez" 06.01.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Milli yıldızlarımıza büyük onur! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik...
Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...
Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Visca'nın cevabı ve Fatih Terim...
Erol Bulut'tan tek değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı 11'i
Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! 1.90'lık golcü...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör