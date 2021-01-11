Galatasaray'a rakip çıktı! Milan İrfan Can Kahveci için devreye girdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci'yi istediğini dile getirmişti. 25 yaşındaki oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A ekiplerinden Milan, İrfan Can için devreye girdi ve oyuncuyu sezon sonuna kadar izlemeye karar verdi. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Yalçın Ayhan aktardı.

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