10 Ocak 2021, Pazar

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Canlı yayında çarpıcı sözler! "Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi almak istiyorsa..."

A Spor yorumcusu Serhan Türk, Spor Ajansı programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Türk, Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci ile ilgili "Galatasaray İrfan Can'ı almak istiyorsa 7-10 milyon arasında bir meblağı gözden çıkarmak zorunda." dedi.
10.01.2021
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