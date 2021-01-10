Canlı yayında çarpıcı sözler! "Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi almak istiyorsa..."

A Spor yorumcusu Serhan Türk, Spor Ajansı programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Türk, Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci ile ilgili "Galatasaray İrfan Can'ı almak istiyorsa 7-10 milyon arasında bir meblağı gözden çıkarmak zorunda." dedi.

ABONE OL