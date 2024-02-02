Galatasaray'a övgü dolu sözler! "İnanılmaz bir başarı"
Son dakika spor haberi: Galatasaray, yıldız futbolcusu Cedric Bakambu'yu 5 milyon Euro bonservis karşılığında Real Betis'e transfer etti. Bu gelişmeleri değerlendiren A Spor yorumcusu Onur Özkan, transfer için çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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