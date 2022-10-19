GALATASARAY - KASTAMONUSPOR CANLI İZLE | Galatasaray - Kastamonuspor maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GALATASARAY - KASTAMONUSPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray, evinde Kastamonuspor'u konuk ediyor. İki ekibin mücadelesi 19 Ekim Çarşamba günü saat 21:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Kastamonuspor maçını CANLI izle...
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