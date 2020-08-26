26 Ağustos 2020, Çarşamba

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Abdurrahim Albayrak'tan Seri ve Lemina açıklaması!

2020-2021 fikstür çekimi sonrasında A Spor'un sorularını yanıtlayan Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Lemina ve Jean Michael Seri konusuna da açıklık getirdi. Lemina için, "Lemina'nın kulübü bonservisle vermek istiyor ve oyuncu için 8-9 milyon Euro bonservis isteniyor. Bu rakamı ödemek çok zor" ifadelerini kullanan Albayrak, Seri için ise "Bize emek vermiş bir oyuncu, her şey olabilir" dedi.
26.08.2020
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