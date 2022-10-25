GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Ali Palabıyık sözleri! "Atanması sorgulanması gerekirdi"
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'la sahasında 2-2 ile berabere kaldı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Akcan, "Farka gidecek maçta Sacha Boey'a gösterilen kırmızı kart doğru değil. Ali Palabıyık'ın atanması bile sorgulanması gerekirdi." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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