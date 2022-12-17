Galatasaray'dan teklif geldi mi? Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan A Spor’a özel Onur Bulut ve Bilal Bayazit açıklaması!
Yukatel Kayserispor’un yeni başkanı Ali Çamlı, A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Çamlı, transfer gündemini meşgul eden Onur Bulut ve Bilal Bayazit’in geleceğini hakkında önemli sözler sarf etti. Sarı-kırmızılı ekibin yeni başkanı, "Onur Bulut için gelen resmi teklif yok. Onur ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız. Bilal Bayazit için ise Galatasaray’dan gelen bir teklif yok.” dedi. İşte o açıklamalar…
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