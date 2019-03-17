17 Mart 2019, Pazar
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Galatasaray zorlu deplasmanda
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor'a konuk olacak... Başakşehir ile puan farkını kapatmaya çalışan sarı kırmızılıların, zorlu deplasmanda puan kaybına tahammülü yok.
17.03.2019
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