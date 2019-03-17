17 Mart 2019, Pazar
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Bursaspor ile Galatasaray 100. kez
Galatasaray ile Bursaspor lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı kırmızılıların galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.
17.03.2019
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