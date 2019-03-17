17 Mart 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Bursaspor ile Galatasaray 100. kez

Galatasaray ile Bursaspor lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı kırmızılıların galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.
17.03.2019

Mitroglou'dan Fatih Terim'e övgü Mitroglou'dan Fatih Terim'e övgü 15.03.2019
Fatih Terim Bursaspor maçının 11'ini belirledi Fatih Terim Bursaspor maçının 11'ini belirledi 15.03.2019
İngiliz basınından Galatasaray iddiası İngiliz basınından Galatasaray iddiası 15.03.2019
Galatasaray'da hedef 9 maçta 27 puan Galatasaray'da hedef 9 maçta 27 puan 15.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ümit Karan'dan şampiyonluk yorumu Ümit Karan'dan şampiyonluk yorumu 13.03.2019
Onyekuru için 20 milyon sterlin Onyekuru için 20 milyon sterlin 13.03.2019
İkinci yarının en iyisi Muslera İkinci yarının en iyisi Muslera 13.03.2019
Galatasaray'ın zorlu fikstürü Galatasaray'ın zorlu fikstürü 13.03.2019
Galatasaray var olma savaşı veriyor "Galatasaray var olma savaşı veriyor" 13.03.2019
Mustafa Cengiz: Ben kimseye köfte demedim Mustafa Cengiz: "Ben kimseye köfte demedim" 13.03.2019
Mustafa Cengiz'den hakem açıklaması Mustafa Cengiz'den hakem açıklaması 13.03.2019
Galatasaray sahasında mağlup olmuyor Galatasaray sahasında mağlup olmuyor 13.03.2019
Diagne'den aynısını Galatasaray'da beklemeyin "Diagne'den aynısını Galatasaray'da beklemeyin" 12.03.2019
Hıncal Uluç: Uyuşuk Terim futbolu Hıncal Uluç: "Uyuşuk Terim futbolu" 12.03.2019
Cevad Prekazi'den Fenerbahçe yorumu Cevad Prekazi'den Fenerbahçe yorumu 12.03.2019
Aslan'da gol yükü orta sahanın sırtında Aslan'da gol yükü orta sahanın sırtında 12.03.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Görüşmeler başlıyor
Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...
Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolunda! Sezon sonunda...
Fenerbahçe'ye büyük şok! Ali Koç itiraf etti
Fenerbahçeli Slimanı'ye bir şok daha!
Galatasaray'da puan kaybetmek yasak: İşte Aslan'ın 11'i!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör