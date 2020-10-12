12 Ekim 2020, Pazartesi
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Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Okan Böke: Fatih Terim'e saygım ve sevgim sonsuzdur
Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Okan Böke, Galatasaray futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim ve attığı tweet hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "Attığım tweetin Fatih Terim'e saygısızlıkla alakası nedir?" diyen Böke, "Terim'e saygım ve sevgim sonsuzdur" ifadelerini kullandı.
12.10.2020
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