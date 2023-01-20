GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk A Spor'a konuştu! Torrent'e tazminat ödenecek mi?
Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi sonrası görevine son verilen Domenec Torrent, haksız fesih nedeniyle FIFA'ya dava açmıştı. İspanyol çalıştırının davayı kazandığı öne sürülürken; Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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