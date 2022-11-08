GALATASARAY - YEŞİLYURT D.Ç. OFSPOR CANLI İZLE | Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GALATASARAY - YEŞİLYURT D.Ç. OFSPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, evinde Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u konuk ediyor. İki ekibin mücadelesi 8 Kasım Salı günü saat 21:00'de Nef Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçını CANLI izle...
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