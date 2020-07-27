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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı! Muslera ve Emre Akbaba...

Galatasaray, 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Fernando Muslera ve Emre Akbaba yer aldı.
27.07.2020
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Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının yeni sezonda giyeceği formaların satışa çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, formaların yeni dizaynında alevden ilham alındığı belirtilerek, "Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor" denildi.

Deplasman formasında da ateş temasından esinlenildiğine yer verilen açıklamada, "Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım, ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu, siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor. 2020-2021 iç saha ve deplasman kitleri, bugünden itibaren gsstore.org, nike.com, GS Store ve Nike mağazalarında satışa sunuldu" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, yeni formaların tanıtım videosunu ise Twitter'dan yayımladı. Klipte takımın Uruguyalı file bekçisi Fernando Muslera ile orta saha oyuncusu Emre Akbaba da rol aldı.

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