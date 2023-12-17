Cimbom için flaş yorum! "Galatasaray'ı zorlu bir süreç bekliyor"
Son dakika spor haberi: Galatasaray, uzun zamandır sol bek sorununa çözüm bulamadı. Sarı-kırmızılılar bunun için birçok oyuncu ile gündeme geldi. Cimbom'un sıkıntısını değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
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