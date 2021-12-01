GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yönetimden flaş Mostafa Mohamed kararı! Takımda kalacak mı?

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'daki transfer gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dindar, sarı kırmızılı takımın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınıp alınmayacağına ilişkin de konuştu. Dindar, "Aldığım sıcak bilgiye göre yönetim, maliyeti 4 milyon dolar olan Mohamed yerine yatırımın Halil Dervişoğlu'na yapılacağı yönünde" dedi. Dindar sözlerine, "Fatih Terim tercihini Halil'den yana kullanmış olarak gözüküyor" ifadelerini de ekledi.

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