GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas toplantı öncesi basınla bir araya geldi!

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, basın ile bir araya geldi. Elmas, basına verdiği bilgiye göre bugün Kulüpler Birliği ve Federasyon arasında yapılacak toplantıda yayıncı kuruluş ihaleleri, hakem atamaları gibi birçok konu hakkında konuşacaklarını söyledi. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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