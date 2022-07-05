GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'nun menajeri İstanbul'da!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde ise önceliğini orta saha bölgesine verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda adım atan sarı-kırmızılılar, Real Betis'ten William Carvalho'yu listesine almıştı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, transferde son durumu aktardı ve oyuncunun menajerinin Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldiğini belirtti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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