GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur karşılaşmasında Sivasspor, Karacabey'i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay konuştu. Galatasaray'a transferi gündemde olan Uğur Çiftçi hakkında da konuşan Çalımbay, "Emre Taşdemir gelmeden Uğur'u Galatasaray'a verme şansımız yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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