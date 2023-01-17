GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş Sacha Boey sözleri! "Sezon sonuna kadar kalırsa..."
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, canlı yayında Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Takımdan ayrılacağı gündeme gelen sarı kırmızılıların başarılı futbolcusu Sacha Boey hakkında konuşan Aktan, "Sezon sonuna kadar kalırsa belki de Manchester United gelecek kapınızı çalacak" ifadelerini kullandı.
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