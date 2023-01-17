ALANYASPOR - GALATASARAY CANLI İZLE | Alanyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
ALANYASPOR - GALATASARAY CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele 17 Ocak Salı günü saat 20:30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranından naklen yayınlanacak. Alanyaspor - Galatasaray maçını CANLI izle...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesi son durum 17 Ocak 2023 | 12:00
05:11
Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması! 17 Ocak 2023 | 12:00
02:24
"Sezon sonuna kadar kalırsa..." 17 Ocak 2023 | 12:00
01:18
Gomis takımda kalacak mı? 17 Ocak 2023 | 12:00
01:04
Uğur Çiftçi İstanbul'a geliyor... 15 Ocak 2023 | 12:00
01:55
"Şampiyonluğun meşalesi yakıldı" 14 Ocak 2023 | 12:00
00:48
"Yüzde 50 ile oynasa yeter" 14 Ocak 2023 | 12:00
02:43
Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü dolu sözler! 13 Ocak 2023 | 12:00