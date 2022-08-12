GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Belotti için flaş sözler! "Bambaşka bir oyuncu"
Galatasaray transfer haberi: Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi elinde olan İtalyan golcü Andrea Belotti ile ilgileniyor. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, tecrübeli golcü ile çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve Belotti için, "Bambaşka bir oyuncu." dedi. İşte Suat Umurhan'ın Belotti sözleri...
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