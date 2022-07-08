GALATASARAY HABERLERİ: Kazımcan Karataş: Umarım mayıslar bizim olur
Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş, gerçekleşen antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Karataş, "Taraftarlarımız, ilk maçtan son maça kadar bizi desteklesinler. Bize inansınlar. Biz de onlar için savaşacağız. Umarım Mayıslar Bizim olur." dedi.
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