Erman Toroğlu'dan Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası flaş iddia! "Fatih Terim ve Mustafa Cengiz bu sene beraber gider"

Son dakika haberleri... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve başkan Mustafa Cengiz ile ilgili "Fatih Terim, bu sene başkanla beraber gider" yorumunu yaptı.

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