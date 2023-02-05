GALATASARAY TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu?
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 2-1 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'a verilen penaltıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Penaltıyı almış. Yapma. Ayağına basıyorsun. Ayrıca Yunus dışarıya doğru çalım atıyor. Şampiyon olacaksanız bunları yapmayacaksınız ceza sahasında. Net bir penaltı." dedi. | Galatasaray - Trabzonspor haberleri
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