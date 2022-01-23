GALATASARAY - TRABZONSPOR HABERLERİ | Dev derbi öncesinde Galatasaray ve Trabzonspor'da son durum! O isim kadroya alındı
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray dev derbide lider Trabzonspor'u konuk edecek. Dev maç öncesinde Sofian Feghouli kadroya dahil edilirken Marek Hamsik'in durumu belirsizliğini koruyor. İki takımın son durumunu A Spor muhabirleri Sercan Dikme, Furkan Yıldız ve Emre Kaplan son gelişmeleri aktardı. İşte son gelişmeler. | Galatasaray - Trabzonspor haberleri (GS - TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Terim ve Elmas Beyazıt'ın cenaze töreninde bir araya gelmedi! 23 Ocak 2022 | 12:00
06:16
Derbi öncesi iki takımda son durumu ne? O isim kadroya alındı! 23 Ocak 2022 | 12:00
01:12
"Bu maç G.Saray'ın var olma maçı" 23 Ocak 2022 | 12:00
00:41
Dev maç öncesi çarpıcı G.Saray eleştirisi! "Lig sonuncusu bile..." 23 Ocak 2022 | 12:00
01:38
Derbi öncesi flaş yorum! "Torrent'in kara kara düşündüğü nokta..." 23 Ocak 2022 | 12:00
00:33
Uluç'tan sert sözler! "Torrent Terim'den enkaz devraldı" 21 Ocak 2022 | 12:00
00:31
İşte G.Saray'ı ayağa kaldıracak planlama! "Bu takım tırmanır" 21 Ocak 2022 | 12:00
01:34
Aslan'da kötü gidişatın çözümünü açıkladı! "Başta yönetim..." 21 Ocak 2022 | 12:00