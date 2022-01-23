GALATASARAY HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi çarpıcı sözler! "Bu maç Galatasaray'ın var olma maçı"
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Galatasaray bugün hiç olmadığı kadar önemli bir karşılaşma oynayacak. Futbol umut veriyor mu? Vermiyor. Ortam umut veriyor mu? Vermiyor. İki gündür Florya'da olağanüstü hal var. Bu maçın ekstra primi olmaz bu maç Galatasaray için bir kurtuluş bir var olma maçıdır" dedi. İşte o sözler...
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