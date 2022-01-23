GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim ve Burak Elmas Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde bir araya gelmedi!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Eski Başkan Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde bir araya gelmedi. Tören sırasında Terim'in arka sıralarda saf tutması dikkat çekti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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