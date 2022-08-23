Galatasaray Trabzonspor derbisi hazırlıklarını sürdürdü!
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım yaptığı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam etti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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