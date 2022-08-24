Galatasaray hangi mevkilere transfer yapacak? Canlı yayında açıkladı
A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Son Sayfa programında Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeybek, "Galatasaray sol bek, kanat transferi, forvet transferi bir de genç bir fırsat transferi olacak" dedi.
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